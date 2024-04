Infantino-Inter, Alciato silura i complottisti: «Siamo seri?» E spiega un concetto

Infantino ha assistito a Inter-Cagliari in tribuna accanto alla dirigenza nerazzurra. Il presidente della FIFA, che si professa tifoso interista da sempre senza mai nascondersi, ha scatenato l’ira di moltissimi tifosi di Juventus e Milan. Alciato rimette tutti al proprio posto

CLAMORE PER NULLA – Gianni Infantino ha assistito a Inter-Cagliari dalla tribuna, seduto accanto a Javier Zanetti e Giuseppe Marotta e reagendo da tifoso interista qual è, come ripete da sempre. Eppure c’è chi si scandalizza. Alessandro Alciato su Twitter rimette tutti al proprio posto spiegando un concetto talmente semplice da sembrare banale.

SEMPLICE – Questo il commento del giornalista: “Il Presidente della Fifa non può tifare per una squadra (per la quale peraltro tifa da quando è bambino, lo sanno anche i sassi)? Ma siamo seri? (Un Presidente della Fifa non ha responsabilità diretta sulla serie A né sui suoi arbitraggi)”. Non sarebbe difficile da capire, ma per chi vuole vedere fantasmi ovunque evidentemente sì.