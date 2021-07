Inter, atmosfera calda. Tifosi e squadra uniti al coro ‘Christian Eriksen’

Atmosfera calda ad Appiano Gentile, dove l’Inter e i tifosi nerazzurri si sono uniti al coro dedicato a Christian Eriksen.

ATMOSFERA – Come riporta Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” dal raduno dell’Inter ad Appiano Gentile, l’atmosfera è calda. Circa 600 tifosi nerazzurri hanno inneggiato alla squadra, volevano salutare Simone Inzaghi e i giocatori che ha cominciato questo ritiro. Alla fine sono usciti allenatore e giocatori per salutare tutti i sostenitori. Il momento più bello è stato quando tifosi e squadra hanno applaudito e saltato al coro “Christian Eriksen“.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi