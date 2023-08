Inter, andamento prestiti: Stankovic male, Correa e un altro in standby

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Prestazione da dimenticare per Filip Stankovic, nuovo numero 1 della Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Seconda presenza in Serie B da dimenticare per Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito alla Sampdoria. Il figlio d’arte si mette in luce in negativo nella sconfitta interna col Pisa, rendendosi protagonista di un errore in occasione del vantaggio toscano. Dovrà ora essere bravo Andrea Pirlo, tecnico dei blucerchiati, nell’aiutare il serbo classe 2002 a dimenticare velocemente. Tra le fila dei genovesi non si vede ancora Sebastiano Esposito, arrivato in Liguria in prestito nei giorni scorsi. Risalendo in Serie A, invece, mera passerella finale per Valentin Carboni nella vittoria casalinga del Monza sull’Empoli. Solo un tempo per Gaetano Oristanio, che esce all’intervallo proprio di Cagliari-Inter. Spostandoci in Francia, Martin Satriano sfiora l’incrocio con un ex compagno. Joaquin Correa viene infatti presentato come nuovo ingaggio del Marsiglia prima della sfida interna col Brest, dove milita l’attaccante uruguaiano. Da segnalare infine un’altra presenza da titolare, per l’interna partita, di Zinho Vanheusden con lo Standard Liegi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Inter 0-2: titolare, sostituito all’intervallo

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Empoli 2-0: in panchina, subentra all’88’

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Empoli 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Pisa 0-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Pisa 0-2: non convocato

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Lecco-Spezia: partita rinviata

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Venezia-Cosenza 1-1: in panchina, subentra all’81’

GABRIEL BRAZAO (P) – Catanzaro-Ternana 2-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Tottenham 0-2: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Brest 2-0: non convocato

MARTIN SATRIANO (A) – Marsiglia-Brest 2-0: in panchina, subentra al 61′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Kortrijk-Standard Liegi 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – Zurigo-San Gallo 1-1: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Slavia-CSKA 1948 0-2: titolare, sostituito al 67′

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Eibar 2-1: non convocato