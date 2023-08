Sampdoria, l’errore di Stankovic costa caro! Il Pisa vince in trasferta

Dpoo la vittoria contro la Ternana, la Sampdoria fa il suo esrdio al Marassi con una sconfitta. Il Pisa vince 0-2, sfruttando anche un errore di FIlip Stankovic in impostazione.

SCONFITTA IN CASA – Prima sconfitta in casa per la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo. Avvio equilibrato ma è il Pisa che la sblocca con Tramoni che approfitta di un errore di Filip Stankovic in fase di impostazione. Il portiere in prestito dall’Inter serve la palla praticamente all’attaccante avversario. Nel finale di frazione, bravo il portiere serbo su Arena. Nella ripresa subito gol proprio di Arena che raddoppia, poco dopo De Luca prima e Borini poi vicini al gol. Neanche panchina per il giovane Sebastiano Esposito.