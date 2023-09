Impallomeni avvisa l’Inter: «Difficile affrontare il Sassuolo! Non sarà facile»

Si avvicina Inter-Sassuolo, valida per la sesta giornata di campionato. Impallomeni dice la sua sul match di San Siro nel corso della trasmissione di TMW Radio.

DIFFICILE – Il Sassuolo potrebbe essere un avversario insidioso per l’Inter, soprattutto considerando che esce vittorioso dall’ultimo scontro avuto con la Juventus. Di questo parla Stefano Impallomeni nella trasmissione radiofonica “Maracanà”: «Io adesso vedo l’Inter avanti rispetto alle altre, non soltanto leggendo la classifica. Per me questa giornata non sarà semplice per l’Inter. Sulla carta è favorita ma se la squadra di Dionisi fa il Sassuolo modalità giostra è difficile affrontarlo».