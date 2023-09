Paolillo diplomatico: «Inter, non canterei vittoria! Stagione lunga»

Paolillo, ex AD dell’Inter, si è espresso sulla grande partenza dei nerazzurri in campionato. L’ex dirigente contiene il suo entusiasmo da tifoso

ANCORA PRESTO − A Sportitalia, Ernesto Paolillo sull’inizio dell’Inter in campionato in ottica scudetto: «Sono passate ancora troppe poche giornate. Da tifoso lo spero: ci sono le partite di coppa, c’è qualche altra squadra che non le ha e che può approfittare di questo vantaggio, almeno per il riposo e la possibilità di prepararsi bene in settimana. Altre verranno fuori una volta smaltita la preparazione, magari. La stagione è lunga, sì: non canterei ancora vittoria. Non solo per scaramanzia, ma proprio perché è corretto vedere come procede il campionato. Certo, l’Inter è forte e con tanti ricambi validi, ma a vederla come unica favorita si rischia di illudersi e perdere la concentrazione».