Inter-Sassuolo, la corsa va proseguita contro uno dei peggiori rivali

Inter-Sassuolo è il principale match di oggi per il turno infrasettimanale di Serie A. Alle 20.45 al Meazza scende in campo la capolista, chiamata a proseguire il filotto di vittorie contro un avversario storicamente ostico.

AVANTI ANCORA – Inter-Sassuolo arriva dopo un 5/5 iniziale che ha permesso di prendersi la vetta della classifica in solitaria. Primato che però non è scontato che ci sia al fischio d’inizio, perché il Milan che si trova a -3 giocherà a Cagliari alle 20.45. A prescindere dal risultato dei rossoneri, c’è da mantenere il percorso perfetto dopo la vittoria di Empoli. E c’è da farlo contro il Sassuolo, che negli anni più volte ha creato problemi e appena quattro giorni fa ha abbattuto la Juventus. L’Inter ha dato segnali più che incoraggianti nelle prime cinque partite di Serie A, lasciando le briciole agli avversari, ma l’infrasettimanale nasconde tante insidie e bisognerà essere bravi a evitarle.

ROTAZIONE NUMERICA – Sembra che possa essere di nuovo il tre il numero perfetto per il riposo dei big, anche in Inter-Sassuolo. Dopo i massicci cambi con la Real Sociedad, domenica Simone Inzaghi ha fatto rifiatare Nicolò Barella, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries dei titolari. Ora rientrano, mentre possono stare fuori Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Un modo per tenere un blocco grosso di formazione ben definita, ma evitando di sovraccaricare qualcuno. A parte l’attacco, dove l’infortunio di Marko Arnautovic riduce le opzioni ai soli Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Marcus Thuram (più il Primavera Amadou Sarr). Nel Sassuolo Alessio Dionisi punta su Domenico Berardi e Andrea Pinamonti, grande ex come Davide Frattesi. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Sassuolo: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.