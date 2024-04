Immobile: «Stagione devastante!» Poi parla del futuro

Immobile è tra i calciatori che nelle ultime settimane è stato anche accostato a mercato dell’Inter per quanto riguarda la prossima stagione, avendo già lavorato e vinto con Simone Inzaghi in panchina. Della sua stagione e del suo futuro ne ha parlato l’attaccante biancoceleste proprio dopo il derby perso contro la Roma, in un’intervista su DAZN.

FUTURO INCERTO – Ciro Immobile commenta così la sua stagione e chiarisce sul futuro: «È ovvio che una stagione così abbatte anche persone positive come me. Tra infortuni, gol sbagliati e prestazioni deludenti, essendo io molto auto critico, è stata ed è devastante dal punto di vista emotivo. Allo stesso tempo bisogna anche essere lucidi e mettere a fuoco come sto fisicamente, cosa posso dare ancora per questa maglia. Che cosa ho fatto e che si può rifare. Tutte queste voci, chiacchiericci che sento nei miei confronti, ci stanno. È ovvio che vengono tutti fuori nei momenti negativi. Non è facile in questo momento, ma ho ancora due anni di contratto. Mio ultimo derby? Io ho sempre detto che finché potrò dare e mi sentirò in grado di poter dare qualcosa per la Lazio, vista la mia storia qui. La mia storia qui non si cancella, non fai uno schiocco di dita e me ne vado».