VIDEO – Milan-Lecce 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Lecce, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SECONDO POSTO BLINDATO – Milan-Lecce 3-0 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Facile vittoria del Milan per consolidare la seconda posizione. Lecce pericoloso dopo neanche un minuto, con un tiro di Joan Gonzalez dai sedici metri di un soffio a lato. Azione praticamente in fotocopia al 6’ e qui il gol arriva, con Samuel Chukwueze che serve Christian Pulisic per il bel sinistro dell’1-0. Che diventa 2-0 al 20’, con un angolo di Yacine Adli deviato in rete di testa da Olivier Giroud. Anche sfortunato il Lecce, con una conclusione aerea di Gonzalez sulla traversa alla mezz’ora. Poco prima del riposo intervento scoordinato di Nikola Krstovic coi tacchetti su Samuel Chukwueze, per l’arbitro è rosso diretto per la pericolosità della giocata. Già in undici contro undici era indirizzata, figuriamoci con l’uomo in meno. Ma c’è lo stesso un episodio arbitrale molto discusso. Su contrasto fra Pontus Almqvist e Theo Hernandez quest’ultimo dà una ginocchiata in faccia all’avversario a terra, l’azione riparte e Rafael Leao fa 3-0 al 57’. Forti proteste del Lecce, ma l’arbitro (che non aveva fermato il gioco nonostante un colpo in testa) convalida perché il VAR non interviene.

MILAN-LECCE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Milan-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.