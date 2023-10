Il Torino perde pezzi, stop per un acquisto estivo: out con l’Inter?

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter sfiderà il Torino in trasferta. Gara in programma per sabato 21 ottobre, verso il forfait un giocatore granata

STOP − Il Torino perde Brandon Soppy. Come riferisce il comunicato granata: “gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di II grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. La prognosi verrà determinata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”. Il giocatore, arrivato in estate dall’Atalanta, dunque è a forte rischio anche per il match contro l’Inter, che arriverà il 21 ottobre, subito dopo la sosta per le nazionali.