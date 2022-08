Ielpo: «Handanovic? Doveva arrivarci sul gol! Una bombetta in casa Inter»

Inter e Milan hanno dato ufficialmente inizio al derby a distanza con l’esordio in campionato rispettivamente conto Lecce e Udinese. Mario Ielpo, ex portiere rossonero, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, dove ha dato le sue prime impressione difendendo anche Handanovic

DA PORTIERE A PORTIERE – L’Inter e il Milan hanno vinto all’esordio in campionato contro Lecce e Udinese. Secondo Mario Ielpo, i rossoneri partono favoriti: «Io credo che il Milan abbia dimostrato di essere la più pronta secondo me, è la squadra che parte da dove è finita. È da due anni che il Milan gioca a questi livelli, quindi riparte uguale. L’Inter ha dato dimostrazione di essere una di quelle che se la giocherà. Se Handanovic ha sbagliato sul gol del Lecce? Sempre a chiedere dei portieri…! Se faccio un’analisi geometrica del gol ci deve arrivare, basta fare 20 cm di diagonale in avanti che la palla la prendi però ragazzi analizzare parate o non parate… povero Handanovic! Io lo adoro come portiere anche se è un pochino in declino rispetto alle sue stagioni migliori. Però è un grandissimo portiere. Onana preso per fare panchina? Si sono messi dentro una bombetta da questo punto di vista».