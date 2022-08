Inter, non c’è tempo da perdere: subito in campo dopo Lecce! C’è lo Spezia

L’Inter dopo la vittoria al 95′ sul campo del Lecce è tornata subito a lavorare ad Appiano Gentile, dove anche D’Ambrosio è in ripresa (vedi articolo). La squadra di Inzaghi ha già dato inizio al conto alla rovescia in vista della prima partita a San Siro contro lo Spezia

RIPARTENZA – L’Inter di Simone Inzaghi ha ancora tanto lavoro da fare e dopo i primi 3 punti della stagione in casa del Lecce è subito tornata a lavorare ad Appiano Gentile. Il gruppo ha dato così inizio al programma in vista della sfida con lo Spezia, ovvero l’esordio stagionale a San Siro davanti ai propri tifosi. Il match è in programma sabato 20 agosto alle ore 20.45: countdown partito.