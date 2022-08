Lazio-Bologna, strada tracciata per Acerbi: la scelta di Sarri. Inter osserva

La Lazio alle ore 18.30 sfiderà il Bologna all’Olimpico, nel match valevole per la prima giornata di campionato. Tra i giocatori biancocelesti ce n’è uno, vale a dire Acerbi, decisamente in bilico e con l’Inter alla finestra. Intanto Sarri sembra avere le idee chiare

POSIZIONE DELICATA – La Lazio alle ore 18.30 scende in campo all’Olimpico per la prima partita ufficiale di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Maurizio Sarri si trova a dover gestire la delicata situazione di Francesco Acerbi che fa ancora parte della rosa ma è in attesa di conoscere la sua futura destinazione. Tra le squadre in corsa c’è l’Inter, alla ricerca di un difensore che possa rimpiazzare Andrea Ranocchia. Intanto per il match contro i rossoblù Acerbi non risulta nemmeno a disposizione. La strada è tracciata.