Icardi rompe il digiuno: torna al gol (casuale) col PSG dopo quasi un mese

Condividi questo articolo

Icardi non segnava dall’8 gennaio, ma stasera (finalmente) si è ripreso. L’attaccante, che il PSG può riscattare dall’Inter per settanta milioni di euro, ha aperto in maniera assolutamente casuale la vittoria per 1-2 a Nantes.

SBLOCCATO – Mauro Icardi era rimasto a secco nelle sue ultime sei presenze col PSG. Dopo la tripletta al Saint-Étienne in Coupe de la Ligue dell’8 gennaio (6-1 il finale) l’attaccante ancora di proprietà dell’Inter si era fermato, venendo anche contestato per i pochi palloni toccati. Questa sera il PSG ha giocato il turno infrasettimanale di Ligue 1 contro il Nantes, e ad aprire il successo per 1-2 ci ha pensato proprio Maurito. Al 29′ Kylian Mbappé gestisce il pallone sulla sinistra, crossa al centro per Angel Di Maria che calcia verso la porta e trova la decisiva deviazione proprio di Icardi. Un gol casuale, ma quanto basta per interrompere la serie negativa: in campionato non finiva sul tabellino dei marcatori dal 21 dicembre. È il suo diciottesimo gol (decimo in Ligue 1) in ventisei presenze a Parigi. Nella ripresa a segno anche Thilo Kehrer (57′), prima dell’inutile rete del Nantes con Moses Simon. Il PSG di Icardi ha cinquantotto punti in classifica, quindici in più del Marsiglia secondo che giocherà oggi in casa del Saint-Étienne.