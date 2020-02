Parisi: “Inter momento di appannamento, può risolvere. Spalletti…”

L’agente Parisi ha parlato di Inter nel corso di “Sportitalia Mercato”. Obiettivo puntato non solo sul momento in campionato, col derby in programma domenica sera, ma anche sulle parole di Spalletti che è stato grande protagonista del programma.

IN RIPRESA? – Così Fabio Parisi sul momento dell’Inter: «Il campionato è sempre difficile, ci sono momenti di alti e di bassi, di condizione e non condizione, di mercato dove puoi avere dei problemi. Questo è sicuramente un momento di appannamento dell’Inter, ma ha dei campioni in organico che possono sicuramente risolvere la situazione. Il Milan ha avuto una battuta d’arresto con il Verona, ma veniva da un trend abbastanza positivo. C’è comunque da aspettarsi un derby importante, perché è significativo da parte di entrambe».

TRE PER LA GLORIA – Parisi estende il discorso per il titolo: «Se il recupero di domani (oggi ore 20.45 col Verona, ndr) dovesse essere molto positivo per la Lazio ci troveremo davanti un tris di squadre che potrebbero lottare per il campionato. Si parlava di un duopolio Juventus-Inter, invece la Lazio si sta imponendo in questa situazione. Considerato che poi la Lazio non avrà le coppe e sarà impegnata solo sul fronte campionato potrebbe anche dar fastidio, perché a un certo punto se riescono a trasformare l’entusiasmo e a reggere la pressione possono dar fastidio».

L’ESCLUSO – Durante la trasmissione è intervenuto in collegamento Luciano Spalletti (vedi articolo). Parisi ne commenta le parole: «È evidente l’amarezza di un tecnico che stava cercando di costruire, a cui erano stati chiesti determinati obiettivi e li stava raggiungendo. Non è lui che proverà a raccogliere l’obiettivo più grande, c’è da dire che nel frattempo è cambiata la dirigenza e ha fatto delle scelte. È normale che ci possa essere dell’amarezza in Spalletti nel vedere quello che è successo, è abbastanza comprensibile».