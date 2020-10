Icardi dimentica l’Inter: “Adattato in fretta a Parigi, nonostante i viaggi”

Icardi da cinque mesi non è più un tesserato dell’Inter, dopo che il PSG ha esercitato il riscatto. L’attaccante argentino ha parlato a Sport.fr del suo ambientamento nella capitale francese, ritenendosi soddisfatto.

INTER ALLE SPALLE – Mauro Icardi non torna sul suo passato, pensa all’esperienza a Parigi: «Da quando sono arrivato mi sono ambientato in fretta. L’anno scorso, con la mia famiglia, è stata un’annata di transizione. Mia moglie (Wanda Nara, ndr) è rimasta in Italia con i bambini, che andavano a scuola lì. Non sapevamo ancora se restare o meno a Parigi, dato che ero in prestito al PSG. È stata una stagione piena di avanti e indietro, ma adesso abbiamo deciso di fermarci e iniziare una nuova vita qui. Sono molto felice e mi sono adattato bene».

