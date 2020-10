Lo Shakhtar Donetsk punta l’Inter: subito ripresa per la Champions League

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk ieri ha pareggiato per 1-1 contro il Vorskla nel campionato ucraino (vedi articolo). La formazione di Luis Castro, a due giorni dal match contro l’Inter in Champions League, ha subito ripreso ad allenarsi.

SHAKHTAR DONETSK-INTER, -2 – “Lo Shakhtar Donetsk inizia a preparare la partita di Champions League contro l’Inter. Ieri, gli uomini di Luis Castro hanno giocato in campionato contro il Vorskla, ma oggi hanno cominciato a pensare alla Champions League.

Nella seduta odierna la squadra si è divisa in due gruppi. Quelli che sono scesi in campo ieri hanno fatto recupero, con il resto della rosa che si è allenato in campo. Il programma ha incluso esercizi su spazi stretti, pratica di tiri in porta e partite a campo ridotto. In aggiunta, lo staff tecnico ha avuto una sessione teorica per preparare il match contro il club italiano”.

