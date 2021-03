Ibrahimovic: Â«Nessun problema con Lukaku. Ãˆ benvenuto a SanremoÂ»

Ibrahimovic: «Nessun problema con Lukaku. È benvenuto a Sanremo»

Zlatan Ibrahimovic Milan-Verona

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite del Festival di Sanremo. L’attaccante del Milan, quest’oggi, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del festival. Non sono mancate le domande sullo scontro con Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia

NO PROBLEMI – Ibrahimovic torna a parlare del rapporto con Lukaku. L’attaccante del Milan ed il numero 9 nerazzurro si erano scontrati nel corso del derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter. Lo svedese stempera decisamente gli animi: «Lukaku a Sanremo? Sarebbe il benvenuto. Non ci sono problemi personali ,quello che succede in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto».

