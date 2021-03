Parma-Inter, riposo per Eriksen, c’Ã¨ Vidal. Hakimi titolare – SM

Parma-Inter, riposo per Eriksen, c’è Vidal. Hakimi titolare – SM

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Parma-Inter si avvicina. I nerazzurri vogliono vincere per consolidare il primato in classifica in Serie A. Eriksen verso la panchina, Vidal titolare. Hakimi si riprende il posto sulla corsia di destra. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – L’Inter, reduce dalla vittoria contro il Genoa, si gode il primo posto a + 4 in classifica. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, potrebbe decidere di dare riposo a qualche uomo chiave, in vista della sfida contro l’Atalanta in programma lunedì. Ecco che quindi, a centrocampo, si va verso un mini-turnover: Vidal potrebbe partire dal 1′, con Eriksen inizialmente dalla panchina. A completare il reparto i fedelissimi Barella e Brozovic. Hakimi, scontato il turno di squalifica, riprende il suo posto a destra. A sinistra confermato Perisic. In avanti pronta la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.