Ibrahimovic: «Lotta scudetto, dove gioca Zlatan? Quindi dico Milan»

Ibrahimovic nel corso di un’intervista che andrà in scena questa sera durante la prima puntata delle Iene, il centravanti svedese ha parlato di scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Ibrahimovic in un’intervista ha parlato della lotta scudetto. Ecco un’anticipazione: «Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan. A 40 anni mi sento ancora giovane, sto aspettando di tornare in campo. Ho solo piccoli problemi che si risolvono».