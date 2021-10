Onana-Inter, da persone interne all’Ajax si sente spesso una frase

Onana sarà prossimo portiere dell’Inter? Anche dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sull’estremo difensore dell’Ajax.

FRASE – Secondo quanto riportato da Voetbal Primeur, da persone interne all’Ajax si sentirebbe spesso questa frase. «Ha da tempo firmato un pre-contratto altrove». Infatti il portiere avrebbe ricevuto un’offerta contrattuale migliorativa a marzo, ma l’avrebbe rifiutata.

OFFERTE – Da allora i Lancieri avrebbero sperato di cedere l’estremo difensore camerunense. Tuttavia quest’ultimo avrebbe detto no sia al Nizza che al Lione in estate per trasferirsi all’Inter.

Fonte: VoetbalPrimeur.nl