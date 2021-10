Sala: «San Siro, Inter e Milan m’han già whatsappato. Li vedrò volentieri»

Beppe Sala, confermato sindaco di Milano dopo le elezioni comunali, ha affrontato in conferenza stampa il tema nuovo stadio a San Siro in conferenza stampa.

STADIO – Queste le parola di Beppe Sala, confermato sindaco di Milano, in conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni Comunali di Milano sul nuovo stadio a San Siro per Inter e Milan. «Sul tema San Siro io non è che abbia fermato i motori perché ero in un ripensamento. Abbiamo fermato quei motori perché San Siro deve passare ad un Consiglio. E quindi un Consiglio uscente su una cosa del genere rischia di non affrontarlo con la giusta tranquillità. Quindi io credo che è un tema talmente delicato per la città che va affrontato con un Consiglio nuovo. Dopodiché vi posso dire che i rappresentanti di Inter e Milan m’han già whatsappato, quindi è chiaro che chiedendomi un incontro li vedrò senz’altro volentieri».