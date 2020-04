Hodgson racconta: “Inter, mi chiamò Facchetti. Club glamour e Moratti…”

Hodgson ripercorre la sua carriera all’Inter ai microfoni di Coaches Voice. L’allenatore racconta gli aneddoti del suo approdo in nerazzurro e il suo ottimo rapporto con Giacinto Facchetti. Di seguito le sue dichiarazioni

HODGSON: PRIME CONTRATTAZIONI E INCONTRI

Il tecnico fa emergere diversi aneddoti: «Ero ancora il manager della Svizzera quando sono tornato a casa un pomeriggio con un messaggio al telefono di Giacinto Facchetti dell’Inter. È stato un messaggio molto breve. “Sono Giacinto Facchetti, mi puoi chiamare?”. L’avevo incontrato un paio di volte quando ero con Malmo e avevamo giocato all’Inter in Coppa Europa. “Mi chiedo di cosa si tratta?” Ho detto a mia moglie. Quando l’ho richiamato, mi ha spiegato che Massimo Moratti stava cercando un nuovo allenatore e che mi avevano identificato come qualcuno che vorrebbero. Quindi è stato organizzato un incontro – dice Hodgson -. Il giorno dell’incontro, c’è stata anche una grande partita tra Basilea e Grasshoppers al St Jakob Park. Il piano era che sarei andato alla partita e poi avrei guidato direttamente da lì a Milano durante la notte. Poi avrei incontrato Massimo Moratti il ​​giorno seguente. Ci volle più tempo di quanto mi aspettassi per allontanarmi dallo stadio, ovviamente. Quindi il tunnel che conduce da Basilea fu chiuso. Quando è iniziato a nevicare, è stata davvero una brutta esperienza. Il fatto che alla fine mi sia stato chiesto di accettare il lavoro, mi è sembrato praticamente scritto nelle stelle».

HODGSON E IL RAPPORTO CON LA DIRIGENZA

Ecco le sue parole sull’approdo in nerazzurro: «L’Inter ha avuto un inizio scarso nella stagione 1995/1996. Sono arrivato in ottobre, quando avevano già giocato diverse partite che non erano andate molto bene. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma dopo quattro anni di lavoro come team manager nazionale volevo tornare sul campo di allenamento ogni giorno. Anche il glamour e l’eccitazione di essere chiamati a gestire una squadra come l’Inter erano troppo difficili da rifiutare. Anche se avrei lasciato qualcosa di molto più stabile di quanto l’Inter sarebbe mai stata. Sono stato molto fortunato che Moratti fosse dietro di me, ma più importante per me era Giacinto Facchetti. Mi ha sostenuto fino in fondo e mi ha guidato attraverso le situazioni politiche che si sviluppano in un club come quello.. Lì ci saranno sempre fazioni e che avevano goduto di un passato così glorioso senza un glorioso presente. Niente nella mia carriera mi aveva preparato per un simile passo, quindi ho dovuto imparare molto rapidamente a nuotare fino in fondo. Sono stato molto fortunato ad avere un amico al mio fianco Facchetti. Non credo che sarei potuto sopravvivere senza di lui».