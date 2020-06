Herrera: “Sanchez? A volte il calcio Ã¨ inspiegabile. In allenamento…”

Herrera: “Sanchez? A volte il calcio è inspiegabile. In allenamento…”

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato al quotidiano The Athletic di Alexis Sanchez – attaccante dell’Inter in prestito dal Manchester United – e del periodo in cui hanno condiviso la maglia dei Red Devils, non riuscendo a spiegare come mai il cileno non sia riuscito a esprimersi al meglio.

SITUAZIONE INSPIEGABILE – Ander Herrera, ex compagno di squadra di Alexis Sanchez al Manchester United, ha parlato delle difficoltà dell’attuale attaccante in prestito all’Inter nell’esprimersi al meglio con la maglia dei Red Devils: «A volte nel calcio non c’è spiegazione di fronte a certi avvenimenti. Alexis è uno di questi. È arrivato dall’Arsenal, dov’era solito vincere le partite da solo. Lo ricordo bene perché erano nostri rivali per i titoli e per la corsa ai primi quattro posti. Mi è capitato spesso di vederlo segnare i gol vittoria. Questo dimostra come a volte, nel calcio, non ci siano spiegazioni. Come può un giocatore che uno, due mesi prima, era il miglior giocatore di una grande squadra come l’Arsenal e poi venire al Manchester United e non riuscire a esprimersi? Non saprei come spiegarlo. Si allena bene, è un grande professionista, cerca sempre di migliorare. Nelle sessioni di allenamento mette in mostra tutta la sua qualità e segna molti gol, combatte quando perde la palla, si fa anche tutto il campo per riprendersela. Aveva tutto per avere successo nello United, ma non ci è riuscito».