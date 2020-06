Napoli-Inter, Gattuso punta su Maksimovic! Due azzurri lavorano a parte

Napoli-Inter è la sfida valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma sabato 13 giugno al San Paolo. Mentre Conte ritrova Vecino (vedi articolo), Gattuso fa lavorare a parte Mertens e Fabian Ruiz e in difesa punta su Maksimovic. Di seguito quanto riportato da Rai Sport”

AFFATICATI – Napoli-Inter si avvicina e gli uomini di Gennaro Gattuso continuano l’intenso lavoro in vista della sfida: “Prima fase dedicata al riscaldamento a secco, poi allenamento aerobico e lavoro finalizzato al possesso palla e in chiusura partitella 11 contro 11. Mertens e Fabian Ruiz, affaticati, hanno svolto lavoro personalizzato, ma contro l’Inter ci saranno e dovrebbero partire titolari”.

DIFESA – Napoli-Inter vedrà il ritorno in campo di Kalidou Koulibaly ma non di Kostas Manolas: “Gli uomini di Gattuso dovranno amministrare il gol di Fabian Ruiz, un buon vantaggio per il Napoli ma il tecnico non farà eccessivi tagli. Gli azzurri scenderanno in campo con il 4-3-3: in difesa Maksimovic sostituirà Manolas insieme al recuperato Koulibaly”.