Napoli-Inter, Conte ritrova Vecino. Si alza il ritmo: de Vrij pronto? Le ultime

Condividi questo articolo

Napoli-Inter è la sfida che segna il ritorno in campo dei nerazzurri di Conte, che proveranno ad agguantare la finale di Coppa Italia dovendo anche recuperare lo svantaggio di San Siro. Secondo “Rai Sport”, Vecino ha ripreso ad allenarsi dopo il fastidio al ginocchio (vedi articolo) e in difesa de Vrij potrebbe recuperare. Di seguito tutti i dettagli

ALLENAMENTO – Napoli-Inter è la sfida valida per le semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma sabato 13 giugno. Antonio Conte aumenta i ritmi e ritrova Matias Vecino: “Dopo la giornata di riposo, continuano le sedute dei giocatori di mister Conte, che sta aumentando i ritmi. Ha ripreso ad allenarsi, tra campo e palestra, anche Vecino che si era fermato per un fastidio al ginocchio. Il tecnico sta studiando la migliore difesa visto che parecchi elementi del reparto lamentano acciacchi”.

SCELTE – Sempre secondo il “TG Sport” di “Rai 2”, Stefan de Vrij potrebbe recuperare per Napoli-Inter: “Conte sembra intenzionato a schierare il solito 3-5-2. A protezione di Handanovic ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni e sulle corsie esterne Candreva e Biraghi. Novità in mezzo al campo dove al fianco di Brozovic ci saranno due centrocampisti tecnici, vale a dire Eriksen e Barella. Al danese il compito di innescare Lautaro Martinez e Lukaku“.