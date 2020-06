Hareide (CT Danimarca): “Eriksen? Dategli la palla! Un cambio per il ruolo”

Condividi questo articolo

Hareide, commissario tecnico della Danimarca, consiglia l’Inter di dare ancora più spazio a Eriksen. Ospite del canale danese TV2, l’allenatore ha spiegato cosa il centrocampista può dare ai nerazzurri, oltre al gol segnato ieri a Napoli.

PIÙ NEL VIVO DEL GIOCO – Christian Eriksen ieri ha iniziato a far vedere quello che può fare, dando segnali incoraggianti non solo per l’illusorio 0-1. Age Hareide, che lo conosce con particolare attenzione essendo il commissario tecnico della Danimarca, dà un consiglio all’Inter e ad Antonio Conte: «Io sarei più interessato a far arrivare la palla a Eriksen. Con due attaccanti è più facile servirne uno, lui vede gli spazi prima di chiunque altro. Passando al 3-4-1-2 come modulo potrebbe dare il ruolo perfetto per lui. Non dovrebbe fare troppe corse all’indietro senza palla, visto che è importante fargliela arrivare in quanto così può sempre succedere qualcosa. Può essere l’uomo che risolve le situazioni, perché è eccellente nello stretto. È straordinariamente bravo quando c’è poco spazio, inoltre sa giocare la palla. Il Tottenham ha dato il suo massimo quando Eriksen aveva la palla, era sempre pericoloso. Può calciare dalla distanza o servire un assist, vede i compagni ed è quindi importante fargli arrivare il pallone».

Fonte: TV2.dk