Ceccarelli: “Nuovo San Siro, da Inter e Milan volumetrie non accettabili”

Ceccarelli, Presidente della commissione Urbanistica del Comune, ha fissato i paletti per il nuovo San Siro. Il consigliere del Pd pone l’accento sulle proposte di Inter e Milan e in particolare sulle volumetrie. Di seguito le sue dichiarazioni a “Il Giorno”

PROGETTO NUOVO STADIO – Proseguono i confronti per il nuovo San Siro, ecco le parole di Bruno Ceccarelli: «L’ultima proposta di Milan e Inter sul nuovo San Siro contiene un carico di volumetrie che non è accettabile. Non sarebbe approvata dal Consiglio comunale? Non è questione di numeri, è proprio sbagliato che quella proposta arrivi in aula. Il nodo volumetrie è l’unico dei 16 paletti fissati dal Consiglio che Milan e Inter non hanno preso in considerazione in maniera seria. E quindi ora è il tema centrale della trattativa tra amministrazione e club. Ci confronteremo sul documento presentato dai club e analizzeremo il parere della Sovrintendenza regionale».