Gunter: «L’Inter lotta per lo Scudetto. Al lavoro per metterli in difficoltà»

Koray Gunter, ai microfoni ufficiali del Verona, oltre a commentare il match contro il Genoa si è concentrato sulla prossima gara di campionato contro l’Inter

GRANDE SFIDA− Gunter sul match vinto col Genoa e sulla prossima partita contro l’Inter: «Oggi abbiamo giocato molto bene, adattandoci al gioco degli avversari, e non era affatto facile. Sarà una bella sfida per noi, contro avversari di grande qualità e che lottano per lo Scudetto. Noi possiamo metterli però in difficoltà, lavoreremo duro questa settimana per farlo».