Inzaghi, l’Inter e il paradosso dell’outsider: vince quando nessuno se lo aspetta

Inzaghi in questa sua prima stagione sulla panchina dell’Inter viene valutato solo per i risultati che porta in dote. Prima era un fenomeno, poi si è trasformato in un miracolato. La mancanza di equilibrio nei giudizi è tipica del calcio italiano. Il risultato di Juventus-Inter, frutto di una prestazione tutt’altro che inzaghiana, può rappresentare una svolta. E di sicuro incentiva il paradosso dell’outsider

VITTORIA INASPETTATA – Arrivare a Torino, in casa della Juventus, con addosso un macigno. Quello dei “7 punti in 7 partite”. Lasciare l’Allianz Stadium, dove il tabellino dice 0-1, con il bottino pieno. Essere Simone Inzaghi non deve essere poi male quando tutto sembra perduto. Se il tecnico nerazzurro non arriva con i favori del pronostico, è lì che inverte le previsioni. È successo allo Stadium, (inutilmente) ad Anfield, in occasione della Supercoppa Italiana e in altre finalissime della sua carriera. Ne sa qualcosa il collega Massimiliano Allegri, a dir poco beffato in quella che è senza dubbio la miglior partita preparata in stagione. Lo 0-1 di Juventus-Inter (vedi focus) è un risultato bugiardo, è vero. Bugiardo ma non immeritato. Trovato il vantaggio grazie a un episodio, Inzaghi si gioca la carta che è sua nemica: difendere il risultato anziché giocare alla ricerca del raddoppio. Snaturare la sua Inter (vedi analisi tattica di Juventus-Inter) stavolta paga, pur soffrendo troppo fino al triplice fischio finale. Forse l’unico modo possibile per riuscirci.

OUTSIDER PER SCELTA – Inzaghi è un allenatore ancora giovane. Non solo per i suoi freschi 46 anni (è nato il 5 aprile 1976, ndr). Finora ha alle spalle un decennio da allenatore, ma appena sei in prima squadra. Le pressioni sulla panchina dell’Inter, soprattutto se campione d’Italia, non possono essere le stesse di prima. Abbandonata la comfort zone rappresentata dalla Lazio, Inzaghi si sta rapportando con nuove pressioni. Tornando al “peso” di Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro si è tolto più di un macigno sia prima sia dopo la partita. Ribadendo che l’Inter lo ha voluto per puntare semplicemente al quarto posto, Inzaghi si è messo in una posizione mediatica di vantaggio. Vantaggio apparente. Praticamente strategico. Sa che a nessuno, all’Inter, può bastare il quarto posto, ma fa passare il messaggio di aver già fatto meglio del previsto. Paradossale. Perché Inzaghi si esalta quando è l’outsider della situazione: nessuno si aspettava battesse di nuovo Allegri e vincesse in casa della Juventus, eppure Juventus-Inter è terminata 0-1. Oggi nessuno si aspetta che Inzaghi abbia la stoffa per vincere il suo primo Scudetto alla guida dell’Inter e nel frattempo fa di tutto per vendersi – mediaticamente – come outsider…