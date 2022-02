Gullit: «Inter-Milan decisiva per lo scudetto. Che lavoro di Inzaghi!»

Ruud Gullit, ex leggenda del Milan oggi opinionista, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato principalmente del derby, e della lotta scudetto in Serie A e non solo.

DERBY – Gullit parla inevitabilmente di Inter-Milan, a detta sua una sfida già decisiva: «Derby decisivo, soprattutto se a vincerlo sarà l’Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico. I rossoneri stanno facendo un ottimo lavoro e avrebbero meritato qualche punto in più in classifica. La posta in palio è alta per tutte e due. Il Milan deve vincere per tornare a -1 perché l’Inter ha ancheun incontro da recuperare, ai nerazzurri può star bene anche un pareggio».

SCUDETTO – Gullit elogia il lavoro di Simone Inzaghi e parla della lotta scudetto: «Dell’Inter mi piace che è riuscita a sostituire con grande facilità elementi come Lukaku, Hakimi ed Eriksen, oltre il tecnico Conte. È stata una mini rivoluzione, ma nonostante ciò i risultati ottenuti sonoa ddirittura migliori rispetto a quelli dello scorso campionato. Merito del lavoro di Inzaghi e del gruppo. Chi vincerà lo scudetto? Spero il Milan, ma sarà tosta».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti