Dybala, atteso incontro agenti-Juventus. Inter e Roma in pressing – TS

In casa Juventus tiene banco la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Secondo il Tuttosport, a breve ci sarà un incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti del calciatore. Inter e Roma spettatrici interessate

RINNOVO – Nei prossimi giorni, secondo quanto riferito al Tuttosport, dovrebbe andare in scena un incontro fra gli agenti di Paulo Dybala e la Juventus. Secondo il quotidiano il calciatore argentino, con il contratto in scadenza a giugno, è piacevolmente sorpreso dalle ultime operazioni di mercato della società bianconera. Ma resta da rinegoziare il contratto con la dirigenza bianconera, non più disposta a legarsi all’argentino alle cifre pattuite qualche mese fa (8 milioni netti più 2 di bonus). L’offerta partirà dai 7 milioni, cifra che alla Juventus guadagna anche Vlahovic. Se le trattative dovessero definitivamente naufragare l’Inter sarebbe pronta a proporre un’offerta. Ma attenzione anche alla Roma di Josè Mourinho.

