Guerini: «Inter, per vincere devi giocare al tuo ritmo! Differenza col Milan»

L’ex giocatore Vincenzo Guerini è intervenuto su Tmw radio parlando dell’Inter cercando di spiegare il momento di crisi della squadra di Inzaghi. Un confronto anche con l’altra milanese, il Milan

SCUDETTO − Guerini sulla lotta in campionato: «Il campionato è meraviglioso, finalmente non si può scommettere su nessuno. L’Inter sembra in crisi ma attenzione. Anche il Napoli ha dimostrato di potersi giocare lo Scudetto, nonostante sia il Milan forse a meritarselo di più. Pure la Juventus, anche se si nasconde, rimane sempre lì zitta zitta. Crisi Inter? La mia impressione è che debbano giocare sempre al massimo e come rallentano un po’ il ritmo non sono più l’Inter. Serve sempre il 100%, sennò sono vittorie forzate e senza serenità. Il Milan per esempio gioca più leggero, l’Inter più potente e sulla forza».