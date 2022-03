Bonan: «Con Dzeko cambia la dimensione di Lautaro Martinez. Inter diversa»

Nel 2022 l’attacco dell’Inter non ha più fornito i numeri del girone d’andata, fatta eccezione per il 5-0 alla Salernitana di tre venerdì fa. Bonan, ospite di Sky Sport 24, non vede del tutto coesa la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

ATTACCO SPENTO – Alessandro Bonan comincia dal derby d’Italia, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45: «È una grande occasione per l’Inter, ma anche per la Juventus. Sono due occasioni che si incontrano. La forza dell’Inter è la difesa, eccezionale, ha un grandissimo centrocampo. Ora quello che manca è proprio l’attacco. L’Inter non ha più quella risposta dall’attacco che aveva lo scorso anno, dove c’era un totem come Romelu Lukaku che ci pensava a lui. In questo ne aveva beneficiato anche Lautaro Martinez, che è un pensiero preoccupato costante per tutte le difese avversarie. Con Edin Dzeko l’Inter in attacco si è mossa in maniera diversa: è la sua bellezza e forse anche il suo punto debole, quello di volteggiare all’interno della partita nel campo come una farfalla. A quel punto Lautaro Martinez cambia la sua dimensione, il profilo: l’anno scorso era la spalla, qui diventa l’ariete e in questa veste ha perduto qualcosa, forse anche per una questione psicologica».