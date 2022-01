Guardalà: «Dybala, Inter non naviga nell’oro. Nessuno guadagna 8 mln»

Giovanni Guardalà ha parlato del futuro di Paulo Dybala, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus accostato all’Inter.

INGAGGIO – Queste le parole a Sky Sport 24 da parte di Giovanni Guardalà sul futuro di Paulo Dybala, sul possibile interesse dell’Inter per l’attaccante in scadenza di contratto con la Juventus. «Io dubito che l’Inter possa garantire questi soldi in questo momento a Dybala. E mi sembrerebbe veramente forte e strano Dybala che dalla Juventus passi all’Inter in questo momento qui. Sono più portato a pensare che l’Inter non possa garantire un ingaggio del genere perché anche l’Inter in questo momento non è che navighi nell’oro. L’Inter sta rinnovando, ma nessuno guadagna all’Inter 8 milioni».