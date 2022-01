Inter, Onana priorità ma spunta un altro nome per la porta

Spunta un altro nome per la porta dell’Inter, priorità ad Andre Onana, ma emerge un altro portiere dalla Francia: l’indiscrezione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’Inter, pur avendo come priorità Andre Onana, con il quale ha un accordo di massima per 5 stagioni seppur con alcuni dettagli ancora da definire, ha chiesto informazioni su un altro nome. Si tratta di Danijel Petkovic. Anche il portiere 28enne dell’Angers è in scadenza di contratto come il camerunense.

Fonte: LEquipe.fr – J.B.