Sanchez, chi è il partner d’attacco ideale per il cileno?

Atalanta-Inter è il big match della domenica. Questa sera alle 20:45 le due nerazzurre si sfidano al Gewiss Stadium in una sfida importantissima per la classifica e il morale. Alexis Sanchez scapita e dovrebbe partire titolare (vedi articolo), chi al suo fianco però?

PARTNER – L’Inter raggiunge Bergamo per sfidare l’Atalanta questa sera alle 20:45. La sfida alla Dea è importantissima perché la squadra di Gasperini è una delle big del campionato e vincere al Gewiss Stadium non è mai facile. Per i nerazzurri di Inzaghi uno scoglio difficile dunque con il tecnico che è pronto ad affidarsi alla garra di Sanchez, in un momento d’oro. Ma chi ci sarà al suo fianco? Il partner ideale di Sanchez, chi è? Correa, subentrato nelle ultime due sfide con il cileno, ha caratteristiche simili. Le ultime voci danno Lautaro Martinez verso la panchina e dunque per Inzaghi, chi potrebbe completare al meglio le qualità di Sanchez, è Dzeko. In effetti è così. Uno più fisico ma anche abile con la palla tra i piedi, l’altro più trequartista con la voglia di giocare il pallone. Dzeko con Sanchez potrebbe tornare a fare la prima punta vera. Vedremo le scelte di Inzaghi.