Graziani: «Skriniar? Come Samuel. Lautaro Martinez e Dzeko…»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria contro il Bologna con un netto 6-1. Un commento, inoltre, sulla prestazione di Skriniar

RISPOSTA – Queste le parole di Graziani: «Inter-Bologna? I rossoblù si presentavano bene, con un inizio di campionato ottimo. Il portiere non è stato all’altezza, specie sul gol di Skriniar. Ci sono i meriti dell’Inter, ma grandi demeriti del Bologna. Ma la difesa dei rossoblù è da rivedere. Sono convinto che Mihajlovic sia dispiaciuto: ha visto una squadra in balia degli avversari. Lautaro-Dzeko come Lautaro-Lukaku? No, l’argentino deve essere più bravo ad adattarsi al bosniaco. Devono trovare un’intesa diversa, prima l’argentino aveva Lukaku come riferimento. Se Dzeko va oltre i 15 gol, meglio di così non si può fare. Skriniar? Come Samuel, è cresciuto molto».