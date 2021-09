Vecino ripaga la fiducia di Inzaghi in Inter-Bologna. Più spazio in futuro?

Matias Vecino, schierato titolare a sorpresa in Inter-Bologna, ha ripagato la fiducia di Inzaghi: per l’uruguayano un gol ed una buona prestazione

FIDUCIA – L’Inter, nella serata di ieri, ha vinto bene contro il Bologna. Tra i protagonisti del rotondo 6-1 inflitto agli uomini di Mihajlovic c’è certamente Matias Vecino. L’uruguayano, schierato titolare a sorpresa da Inzaghi, ha ripagato la fiducia del mister, siglando il gol del 4-0 e fornendo una prestazione decisamente positiva. In un momento stagionale in cui la squadra è attesa da tante partite in pochissimi giorni, poter attingere da tutta la rosa è fondamentale. Lo sa Inzaghi che ha deciso di concedere una chance a Vecino, dopo il forfait di Vidal a causa di un piccolo risentimento muscolare.

SPAZIO – Vecino, in questa stagione, troverà sicuramente spazio. Le partite sono molte e Inzaghi dovrà attingere da tutti gli uomini presenti in rosa. L’uruguayano rappresenta una risorsa a centrocampo, vista la sua duttilità tattica e la sua bravura negli inserimenti senza palla, uno dei fulcri del gioco predicato da Inzaghi. Gli infortuni, che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per molto tempo, sembrano ormai un ricordo. Vecino è pronto a dare un contributo forte alla causa nerazzurra.