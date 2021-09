Primavera, Bologna-Inter 0-0 al 45′: fuorigioco e traversa negano lo 0-1

Bologna-Inter in campo anche oggi (a campo invertito) ma si tratta del Campionato Primavera 1, arrivato alla terza giornata. Il primo tempo si chiude senza emozioni né gol, nonostante le occasioni costruite dalla squadra di Chivu

PRIMO TEMPO – Inter pericolosa al 10′ ma Goffi segna inutilmente perché l’azione è ferma per fuorigioco. Al 18′ Sangalli impensierisce Bagnolini con una potente conclusione dalla distanza, bravo il numero 1 rossoblù nella respinta. E al 31′ la scena si ripete con Carboni, murato dal portiere. L’occasione più nitida capita sui piedi di Jurgens, che al 40′ colpisce la traversa. Una buona Inter non basta per trovare il vantaggio in casa del Bologna: il primo tempo si chiude sullo 0-0.

0 BOLOGNA – INTER 0

BOLOGNA U19 (4-4-2): 1 Bagnolini; 5 Amey, 6 Stivanello, 39 Motolese, 16 Corazza; 35 Pietrelli, 8 Jacopo Casadei, 24 Wieser, 18 Onesti; 9 Raimondo, 10 Pagliuca (C).

A disposizione: 40 Franzini; 3 Cavina, 4 Mihai, 7 Urbanski, 13 Arnofoli, 14 Karlsson, 21 Cossal, 23 Sigurpalsson, 26 Bartha, 33 Pyyhtia, 37 Paananen, 77 Annan.

Allenatore: Luca Vigiani

INTER U19 (4-3-3): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 A. Moretti, 6 F. Carboni; 8 Cesare Casadei, 4 Sangalli (C), 25 Grygar; 7 Peschetola, 9 Jurgens, 11 Goffi.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 3 Cortinovis, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 26 Mirarchi, 29 Pelamatti, 30 Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (AV).

NOTE – Recupero: 0 (PT).