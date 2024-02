Graziani promuove: «Zielinski a zero, colpo da maestro di Marotta!»

Graziani ha promosso il colpo a zero dell’Inter, che per l’estate ha già prenotato Piotr Zielinski. L’ex giocatore elogia tanto Beppe Marotta.

PROFESSIONISTA − Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, non ci vede nulla di male sull’acquisto a zero del polacco da parte dell’Inter: «Zielinski voleva rinnovare col Napoli, ma il presidente gli ha offerto meno di quello che prendeva l’anno prima e lui gli ha detto di no. Di conseguenza se n’è andato per la sua strada, rifiutando anche l’Arabia. Oggi Zielinski diventerà un giocatore dell’Inter, ma questo non elimina il fatto che lui è un ragazzo eccezionale, un giocatore straordinario e che farà di tutto per far vincere il Napoli. Marotta tra i più bravi d’Europa, prendere Zielinski a zero non è da tutti. Colpo da maestro!».