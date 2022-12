Graziani: «Lukaku? All’Inter dovranno essere bravi! Ma può rilanciarsi»

Lukaku continua a far parlare di sé per la pessima partita di ieri in Croazia-Belgio, dove ha fallito un’infinità di occasioni da gol nel corso della ripresa. Graziani, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, sostiene che l’Inter debba fare attenzione a gestirlo.

DA RILANCIARE – Francesco Graziani risponde a una domanda sulla possibilità di Romelu Lukaku di rialzarsi dopo il flop ai Mondiali: «Ci deve provare. All’Inter dovranno essere molto bravi: lui, dal punto di vista psicologico, ha preso una botta di quelle grosse. Oggi come oggi l’eliminazione del Belgio pesa su tanti calciatori, anche Kevin De Bruyne ed Eden Hazard fra gli altri, ma soprattutto su Lukaku. Ha sbagliato l’impossibile: si è trovato tre volte davanti alla porta e ha sbagliato tre occasioni straordinarie. Sono sicuro che ieri notte non abbia dormito e farà fatica a dormire anche le prossime notti. Poi il tempo lo farà superare, all’Inter Lukaku può rilanciarsi perché viene comunque trattato bene».