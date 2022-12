Juventus, la procura di Torino: «Condotte illecite per ben tre esercizi»

Continua il caso Juventus, questa volta sono i pm della Procura di Torino a intervenire a riguardo.

CONTESTO CRIMINALE – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la procura di Torino ha descritto così l’operato finanziario della Juventus: «Un contesto criminale di allarmante gravità, essendosi di fronte a condotte illecite, reiterate e protratte nel tempo, per ben tre esercizi, di indubbio spessore ponderale. I reati analizzati per le modalità effettive di realizzazione, delineano un’elevata pericolosità soggettiva dei rei. Rendendo innegabilmente concreto il pericolo che gli stessi, qualora si presenti l’occasione, continuino a delinquere. Nonché la presenza di una autentica contabilità in nero con riguardo ai rapporti con gli agenti sportivi». Le circostanze dovranno essere poi approfondite, la situazione rimane grave.