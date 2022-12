Borghi: «Belgio la squadra uscita peggio, Lukaku senza colpe»

Stefano Borghi ha parlato riguardo Romelu Lukaku a Night Cup, il programma di Dazn su Qatar 2022.

COLPE – Secondo Stefano Borghi, Romelu Lukaku esce senza colpe da Qatar 2022: «Il Belgio secondo me è la squadra che è uscita peggio. Ovviamente anche Germania e Danimarca hanno deluso. Lukaku però non ha colpe, ha giocato solo qualche minuto contro il Marocco. Contro la Croazia si è ritrovato a dover giocare per forza, dopo tanto tempo fuori». Così il giornalista sull’attaccante dell’Inter.