Graziani: «L’Inter a volte fa arrabbiare! A fine anno capolavoro o fallimento»

Graziani parla dell’Inter all’indomani dalla qualificazione alla semifinale di Champions League. L’allenatore, ospite della trasmissione radiofonica “Il Processo di Sportiva”, non concepisce la differenza di prestazioni tra campionato e coppe della squadra nerazzurra.

DISCONTINUA – Francesco Graziani avanza alcune considerazioni sull’Inter. In collegamento con Radio Sportiva, l’allenatore afferma: «In coppa i nerazzurri riescono a trovare delle motivazioni, essendo partite secche. In campionato, però, sono troppo discontinui, perdono credibilità e forza. Uno si domanda, perché in coppa andiamo col vestito e scarpe lucide e in campionato con jeans e magliette strappate? L’Inter è una squadra che, a volte, ti fa arrabbiare. Le qualità ci sono sia in coppa che in campionato ma qui è troppo discontinua. Cosa ne penso di Simone Inzaghi? Tutti gli allenatori sono figli dei risultati. Purtroppo in campionato Inzaghi non può nascondersi dal fatto che è stata una stagione molto negativa per le potenzialità dell’Inter. A inizio stagione la squadra più attrezzata era l’Inter non il Napoli e neanche il Milan. Il parco attaccanti dell’Inter è vasto. Ditemi un’altra squadra che ha questa potenzialità. Purtroppo le critiche ci sono. In Coppa Italia e in Champions League, per ora, facciamo un applauso a come sta andando l’Inter. Ma il vero obiettivo è rientrare tra le quattro per l’anno prossimo. O vinci la Champions League e fai un capolavoro o, se così non dovesse essere, e finita la stagione arrivi quinto, è un campionato fallimentare per l’Inter».