Padovan: «Inter, cercato subito la vittoria. Voglia di non risparmiarsi!»

Padovan elogia l’Inter dopo la buona prestazione contro il Benfica e l’approdo in semifinale di Champions League. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista presente nello studio di Sky Sport 24.

VOGLIA – Giancarlo Padovan apprezza l’approccio dell’Inter nella gara di Champions League disputata contro il Benfica. Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Mi è piaciuta la voglia di non risparmiarsi e di cercare subito la vittoria, come aveva fatto a Lisbona. L’Inter aveva un vantaggio che avrebbe potuto amministrare ma non l’ha voluto fare. Ha cercato il gol subito e ne ha fatti tre. È vero che ne ha subiti altri tre ma sono venuti a qualificazione avvenuta. Mi è piaciuta la voglia di non risparmiarsi, di non fare calcoli, la voglia di non essere squadra con le caratteristiche italiane che amministra e gioca di contropiede».