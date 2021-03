Graziani: «Conte? Aspettava la Juventus, ma ora ha compattato l’Inter»

Francesco Graziani

Graziani vede in Conte il principale responsabile del primato dell’Inter. Nel corso della trasmissione di Italia 1 “Tiki Taka” l’ex attaccante ha rivelato anche come il tecnico, prima di firmare per i nerazzurri due anni fa, avesse aspettato una chiamata dalla Juventus.

GUIDA SALDA – Così Francesco Graziani: «Antonio Conte ha aspettato fino all’ultimo secondo una chiamata della Juventus, che non è arrivata. Lui sarebbe tornato alla Juventus a piedi, a quel punto (due anni fa, ndr) è arrivata l’Inter. Lui se l’aspettava. Lo stipendio è legittimo per tutti, ma non è che questi ragazzi devono chiedere un prestito per andare al supermercato. Questa è una forza dell’Inter, Conte ha compattato ancora di più la squadra: quando c’è da lottare contro tutti, anche con qualcosa dentro la realtà, diventa il più forte di tutti. Oggi l’Inter è un gruppo unito».