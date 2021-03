Cruciani: «Orsato? Dell’errore in Inter-Juventus ce n’eravamo accorti»

Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani non è troppo convinto delle spiegazioni di Orsato su Inter-Juventus (vedi articolo). Nel corso di “Tiki Taka”, su Italia 1, il giornalista ha poi parlato della vicenda del turnover fatto domenica dal Genoa al Meazza.

ARBITRAGGIO PESSIMO – Per Giuseppe Cruciani la spiegazione data domenica in TV era evitabile: «Daniele Orsato in Inter-Juventus del 2018? Ha commesso un errore (non espellendo Miralem Pjanic, ndr), non c’era bisogno di dirlo tre anni dopo perché ce ne siamo accorti. L’errore di Orsato è al 13′ del secondo tempo, sul risultato di 1-1. Al 20′ del secondo tempo l’Inter va 2-1 e domina la partita: ce l’aveva in mano, poi negli ultimi giorni la Juventus l’ha ribaltata».

SCELTE PRECISE – Cruciani valuta anche il turnover fatto da Davide Ballardini contro l’Inter: «Se ci fosse stata Juventus-Genoa, e il Genoa avesse schierato la formazione fatta per il derby con la Sampdoria, ci sarebbe stata una specie di sollevazione popolare dicendo che doveva schierare la formazione migliore. Il Genoa metteva paura a tutti, veniva da una splendida striscia positiva, però non ha fatto giocare sei o sette giocatori in previsione del derby di mercoledì. Se ci fosse stato Juventus-Genoa ci sarebbe stato un casino».