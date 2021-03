Sconcerti: «Solo il Milan può giocarsela con l’Inter. La novità è la Juventus»

Sconcerti prevede un derby Inter-Milan per vincere la Serie A. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, taglia quasi fuori la Juventus che si trova a dieci punti dai nerazzurri con una partita in meno.

CAMPIONATO A DUE – Per Mario Sconcerti solo l’Inter può perdere questa Serie A: «Sì, credo proprio di sì. L’Inter se ne sta andando, ma la novità rilevante di questo weekend è un’altra: la Juventus. Quello che le sta capitando e come va letta questa stagione. Guardiamo i fatti: è a -10 dall’Inter e non è mai andata oltre il terzo posto. È un caso? Non credo. Non possiamo fare i tifosi e dire che è tutta colpa della dirigenza. Credo invece che questo sia l’anno zero, non l’anno uno, e che quello che sta succedendo la Juventus l’abbia messo in conto».

DERBY PER IL TITOLO – Sconcerti spiega perché ci siano solo due contendenti: «Sono andato a vedere cosa è successo negli ultimi anni. Ebbene, sei volte su nove ha vinto la squadra che era in testa alla ventiquattresima giornata, cioè una volta su tre. E il massimo dei punti recuperati è cinque. Ciò significa che solo il Milan, che sta a -4, ha qualche possibilità di giocarsela con l’Inter».

Fonte: Furio Zara – Calciomercato.com