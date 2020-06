Gravina: “Serie A in chiaro, giusto dare possibilità agli italiani. Spadafora…”

Condividi questo articolo

Gravina è intervenuto in collegamento durante “Porta a Porta” su Rai 1. Il presidente della FIGC, oltre a parlare della questione quarantena (vedi articolo), ha apprezzato la volontà del ministro Spadafora di far ripartire la Serie A con due partite in chiaro. Dovrebbero essere i recuperi Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari (vedi articolo).

CALCIO PER TUTTI – La Serie A riprenderà sabato, con i primi recuperi della venticinquesima giornata. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, approva l’idea delle partite in chiaro: «In questo momento particolare, dove riparte il nostro campionato, mi sembra anche giusto dare agli italiani la possibilità di seguire la loro squadra del cuore. Bisogna ottenere e creare le migliori condizioni perché il campionato possa portarsi a termine. Condivido col ministro (Vincenzo Spadafora presente in studio, ndr) la possibilità di vivere questo momento, perché del resto ha centrato perfettamente l’idea per un semplice motivo: le due partite di Coppa Italia sono state seguite da quindici milioni di italiani. Oltre dieci milioni seguiranno la finale di Coppa Italia, c’è veramente voglia di emozioni e di passione. Coltiviamole: è molto importante non solo per il calcio e per lo sport, ma anche per tutti gli italiani».